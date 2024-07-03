Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС

Президент РФ Владимир путин прибыл с рабочим визитом в Астану. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Президент России прибыл в столицу Казахстана Астану для участия в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества», - говорится в заявлении.

Уточняется, что у российского лидера также запланирован ряд важных двусторонних бесед с участниками саммита.

Ранее сообщалось, что Путин проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на саммите организации, который пройдет в Астане 3-4 июля. Предполагалось, что в Казахстан для участия в саммите примет участие турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.