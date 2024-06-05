Белоруссия станет членом ШОС на июльском саммите в Астане

Белоруссия присоединится к Шанхайской организации сотрудничества в июле на саммите в Астане, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова генерального секретаря ШОС Чжан Мин.

«На предстоящем в следующем месяце саммите ШОС в Астане будет принято решение о вступлении Белоруссии в ШОС», - заявил генсек ШОС на открытии XIX заседания экспертного форума в Ташкенте.

Шанхайская организация сотрудничества более чем за 20 лет превратилась «из регионального механизма встреч глав государств в крупнейшую всеобъемлющую международную организацию», отметил Чжан Мин. Генеральный секретарь ШОС считает расширение сотрудничества «историческим прорывом».

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что в Шанхайской организации сотрудничества ожидают вступление Белоруссии в состав стран-участниц объединения в скором времени.