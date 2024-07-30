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Галкин* обжаловал отказ исключить его из списка иноагентов

Дата заседания в Верховном суде РФ пока не назначена.
Алексей Курильченко 2024-07-30 09:05:32
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Шоумен Максим Галкин* подал в Верховный суд РФ жалобу по факту отказа нижестоящей инстанции исключить его из списка лиц, выполняющих функции иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«В суд поступила жалоба Галкина Максима Александровича*. Дата заседания не назначена», - говорится в сообщении.

Напомним, что Галкин* был признан иноагентом в сентябре 2022 года. По данным российского Минюста, артист получал деньги от Украины, а его деятельность характеризуется как политическая - артист неоднократно критиковал российские власти из-за проведения специальной военной операции на Украине. В этом же году Галкин* уехал из РФ в Израиль и получил, по его словам, «европейский паспорт».

В 2023 году артист потребовал через суд снять с него статус иностранного агента, однако Замоскворецкий суд отказал ему. Точка зрения Минюста на заседании состояла в том, что Галкин* действует под иностранным влиянием.

* Максим Галкин - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

#в стране и мире #Верховный суд РФ #Максим Галкин #иноагент
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