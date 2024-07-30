Трамп назвал позором церемонию открытия ОИ-2024 в Париже

Бывший президент США Дональд Трамп отреагировал осуждением на церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Он решил высказать свое мнение на фоне возмущения мировой общественности из-за сцены-пародии на знаменитую картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

В интервью телеканалу Fox News Трамп назвал произошедшее позором, отметив, что он очень открытый ко всему.

«На самом деле, я думал, что церемония открытия была позором. Я имею в виду, что они могут делать определенные вещи. Я думал, что это ужасно. Послушайте, я за всех. Я очень открытый, но я думал, что то, что они сделали, было позором», - рассказал в беседе экс-президент США.

Телеканал приводит заявление конференции французских епископов, сказавших, что церемония «включала сцены насмешек и издевательств над христианством».

Во время открытия Олимпийских игр в Париже на сцене были танцоры и танцовщицы в женских платьях с бородами, окружающие стол, напоминавший тот, за которым проходил последний ужин Иисуса Христа и его учеников. В какой-то момент по столу начал бегать трансгендер мужчина, ставший женщиной, а перед участниками этого спектакля начал выступать выкрашенный в голубой цвет мужчина, полностью голый, с желтой бородой и украшенный цветочными лентами.

После этого ряд мировых лидеров и стран отказались от участия в закрытии Олимпиады а кто-то и вовсе снялся с соревнований. Так, вице-премьер Словакии, министр окружающей среды Томаш Тараб заявил об отказе от участия в церемонии закрытия ОИ-2024, назвав это «отвратительным символом извращенного упадка».

Кроме того, на церемонии открытия олимпийский флаг подняли вверх ногами - двумя кольцами вверх. тремя вниз, а на параде спортсменов сборную Южной Кореи неверно объявили, назвав страну КНДР.