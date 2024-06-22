Мадуро заявил о возможной подготовке госпереворота в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что два кандидата правой оппозиции Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес могут готовить государственный переворот. Он объяснил это тем, что они оба отказались подписывать с другими кандидатами в президенты соглашение от отказе от насилия и о признании официальных результатов выборов, которые пройдут в июле.

Он обратил внимание на тот факт, что остальные восемь кандидатов подписали документ. По мнению Мадуро, Гонсалес и Маркес являются «марионетками олигархии».

«Почему, как вы думаете, они не подписали соглашение об уважении решений CNE и результатов? Потому что они намерены заявить о подлоге. Потому что намерены развязать насилие и государственный переворот», - подчеркнул он, трансляция выступления президента велась на его YouTube-канале.

Выборы в Венесуэле состоятся 28 июля. Недавно восемь из десяти кандидатов в президенты, включая Мадуро, подписали соглашение об отказе от насилия. Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес не участвовали в церемонии.