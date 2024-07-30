При ударе Израиля по пригороду Бейрута пострадали 17 человек

Количество пострадавших при ударе израильской армии по пригороду Бейрута достигло 17 человек, в числе которых шесть детей и 11 взрослых. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Jadeed.

«Количество раненых в результате налета на Харет Хрейк достигло 17, среди них шесть детей», - указано в сообщении телеканала.

Израиль выпустил четыре ракеты по району расположения штаба «Хезболлах» на юге ливанской столицы. В результате удара погибли два командира шиитского движения.

По данным агентства РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного источника в ливанском шиитском движении, израильские удары были направлены на убийство командира Фуада Шукера. Израиль возложил на него ответственность за убийство детей и израильских гражданских в Мадждаль-Шамсе. Уточняется, что командиру удалось покинуть штаб до удара.