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Белоусов вручил госнаграды военнослужащим 45-й бригады спецназа ВДВ

В ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа министр обороны поздравил личный состав 45-й гвардейской отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск с 30-летием.
2024-07-30 16:31:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил военнослужащим 45-й бригады спецназа ВДВ государственные награды. Об этом сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры поездки главы российского оборонного ведомства в Московский военный округ.

Белоусов поздравил десантников с юбилеем. Подразделение ВС РФ было сформировано ровно 30 лет назад.

В мероприятии участвовали замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, начальник штаба ВДВ Анатолий Концевой и командир 45-й бригады ВДВ Вадим Паньков. В торжественной обстановке военнослужащим вручили орден Мужества, медали «За отвагу», медаль Суворова и медали «За храбрость» II степени.

Белоусов отметил, что личный состав бригады служит образцом мужества, воинской доблести и профессионализма. Он напомнил, что свыше пяти тысяч военнослужащих соединения удостоены высоких наград, а 21 имеют звание Героя России. Министр добавил, что сейчас военнослужащие сражаются в зоне проведения спецоперации на Украине.

«Личный состав соединения эффективно выполняет самые ответственные задания в зоне специальной военной операции, действуя четко и слаженно в непростой обстановке, на деле воплощая в жизнь свой девиз – "Побеждает сильнейший"», - сказал он.

Также Белоусов ознакомился с бытом военнослужащих, состоянием учебно-материальной базы, осмотрел места хранения вооружения и техники. В военном городке бригады министр обратил внимание на незавершенные строительством фонды. Руководитель Департамента строительства Минобороны доложила, что возведение казармы и общежитий находятся на завершающей стадии. Объекты сдадут до конца года. Министр поручил соблюдать сроки ввода объектов в эксплуатацию.

Кроме того, в ходе поездки Белоусов возложил цветы к памятнику «Павшим воинам-разведчикам» и посетил музей соединения ВДВ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #награды #Белоусов
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