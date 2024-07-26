Белоусов проинспектировал подготовку контрактников в Ленобласти

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил качество подготовки контрактников в Ленинградской области. Скоро им предстоит отправиться в зону спецоперации. На полигоне Сертолово оттачивают навыки экипажи танков, операторы БПЛА, снайперы и пулеметчики.

За штурвалом танка Т-90М «Прорыв» сам командир боевой машины. Позывной «Мангал». Награжден Орденом Мужества. На передовой с первых дней спецоперации. Здесь на полигоне Ленинградского военного округа проходит переподготовку.

«Как будущий командир взвода, я должен учитывать различные нюансы, которые в дальнейшем обязан разъяснить личному составу. По более эффективному преодолению препятствий», - рассказал командир танка Т-90М «Прорыв» с позывным «Мангал».

Это первый учебный центр в стране, где готовят экипажи танков Т-90. За боевой подготовкой наблюдает министр обороны. Андрею Белоусову показывают учебное место операторов БПЛА. Тут целая линейка разведывательных и ударных дронов. Здесь же бойцы осваивают и современные комплексы радиоэлектронной борьбы.

Для операторов FPV-дронов построили полноценную трассу с искусственными и естественными препятствиями. Полеты отрабатывают в одиночном режиме и в парах. По несколько часов перед зеркалом они проводят, конечно, не для красоты. Учатся вскидывать ружье, как настоящие охотники, чтобы поразить цель с первого выстрела. Стрелковое поле усыпано осколками «тарелочек», которые вылетают со скоростью 20 метров в секунду. Яркая мишень - имитация беспилотника.

«Каждый обучаемый в приоритете должен быть обучен для уверенной стрельбы с гладкоствольного ружья. Как самозарядного, так с вертикального и горизонтального положения стволов», - отметил инструктор учебного центра Петр.

В этом учебном центре младший офицерский состав и добровольцы, которые только недавно заключили контракт, проходят комплексную подготовку. Армейская тактическая стрельба и навыки управления огнем артиллерии. Работа в снайперских парах. Санитарный бронеавтомобиль «Линза». Эвакуация раненого. Тактическая медицина - еще одна обязательная часть подготовки.

«Важно отработать технику наложения жгута днем и ночью. Учимся работать на ощупь», - признался военнослужащий ВС РФ с позывным «Добрый».

Здесь же в учебном центре Андрей Белоусов вручили государственные награды военнослужащим, отличившимся в зоне СВО. Общение продолжили уже в неформальной обстановке за чашкой чая. Бойцы смогли напрямую задать вопросы министру обороны.

«Сейчас основная задача, как раз в центрах подготовки создать курсы по багги. В первую очередь, багги и квадроциклы. Управление беспилотниками еще. Они очень востребованы для доставки боеприпасов, продовольствия и эвакуация раненых», - рассказал Министр обороны Андрей Белоусов.

Курс подготовки, в среднем, занимает один месяц. Поэтому интенсивные занятия здесь не прекращаются ни на один день.