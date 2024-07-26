МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов проинспектировал подготовку контрактников в Ленобласти

В учебном центре бойцов учат маневрированию на современной бронетехнике, стрельбе из различных видов оружия, управлению беспилотниками и тактической медицине.
Роман Закурдаев 2024-07-26 21:49:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил качество подготовки контрактников в Ленинградской области. Скоро им предстоит отправиться в зону спецоперации. На полигоне Сертолово оттачивают навыки экипажи танков, операторы БПЛА, снайперы и пулеметчики.

За штурвалом танка Т-90М «Прорыв» сам командир боевой машины. Позывной «Мангал». Награжден Орденом Мужества. На передовой с первых дней спецоперации. Здесь на полигоне Ленинградского военного округа проходит переподготовку. 

«Как будущий командир взвода, я должен учитывать различные нюансы, которые в дальнейшем обязан разъяснить личному составу. По более эффективному преодолению препятствий», - рассказал командир танка Т-90М «Прорыв» с позывным «Мангал».

Это первый учебный центр в стране, где готовят экипажи танков Т-90. За боевой подготовкой наблюдает министр обороны. Андрею Белоусову показывают учебное место операторов БПЛА. Тут целая линейка разведывательных и ударных дронов. Здесь же бойцы осваивают и современные комплексы радиоэлектронной борьбы. 

Для операторов FPV-дронов построили полноценную трассу с искусственными и естественными препятствиями. Полеты отрабатывают в одиночном режиме и в парах. По несколько часов перед зеркалом они проводят, конечно, не для красоты. Учатся вскидывать ружье, как настоящие охотники, чтобы поразить цель с первого выстрела. Стрелковое поле усыпано осколками «тарелочек», которые вылетают со скоростью 20 метров в секунду. Яркая мишень - имитация беспилотника.

«Каждый обучаемый в приоритете должен быть обучен для уверенной стрельбы с гладкоствольного ружья. Как самозарядного, так с вертикального и горизонтального положения стволов», - отметил инструктор учебного центра Петр.

В этом учебном центре младший офицерский состав и добровольцы, которые только недавно заключили контракт, проходят комплексную подготовку. Армейская тактическая стрельба и навыки управления огнем артиллерии. Работа в снайперских парах. Санитарный бронеавтомобиль «Линза». Эвакуация раненого. Тактическая медицина - еще одна обязательная часть подготовки.  

«Важно отработать технику наложения жгута днем и ночью. Учимся работать на ощупь», - признался военнослужащий ВС РФ с позывным «Добрый».

Здесь же в учебном центре Андрей Белоусов вручили государственные награды военнослужащим, отличившимся в зоне СВО. Общение продолжили уже в неформальной обстановке за чашкой чая. Бойцы смогли напрямую задать вопросы министру обороны.

«Сейчас основная задача, как раз в центрах подготовки создать курсы по багги. В первую очередь, багги и квадроциклы. Управление беспилотниками еще. Они очень востребованы для доставки боеприпасов, продовольствия и эвакуация раненых», - рассказал Министр обороны Андрей Белоусов.   

Курс подготовки, в среднем, занимает один месяц. Поэтому интенсивные занятия здесь не прекращаются ни на один день.

#армия #Минобороны России #полигон #Контрактники #Белоусов
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 