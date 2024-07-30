В ЦБ заявили о неизбежном снижении ставок по ипотеке

Ставки по ипотеке будут снижаться после замедления роста инфляции и понижения ключевой ставки. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«По мере того как нынешний всплеск инфляции будет затухать, ставки по ипотеке неизбежно должны пойти вниз, в этом цель нашей политики», - заявила глава ЦБ в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

Руководитель Банка России напомнила, что в период пандемии коронавируса, когда инфляция была низкой, банки также давали кредиты со сниженной ставкой 8-9% годовых без «дорогостоящих программ».

Ранее Центробанк впервые с декабря прошлого года повысил ключевую ставку с 16 до 18% годовых из-за ускорения роста инфляции. По мнению вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, ближе к концу этого года ставку могут снизить на уровень 12-13% годовых.