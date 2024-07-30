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В ЦБ заявили о неизбежном снижении ставок по ипотеке

По словам главы Банка России, ставка по ипотеке напрямую зависит от инфляции.
Алексей Курильченко 2024-07-30 14:05:15
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Ставки по ипотеке будут снижаться после замедления роста инфляции и понижения ключевой ставки. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«По мере того как нынешний всплеск инфляции будет затухать, ставки по ипотеке неизбежно должны пойти вниз, в этом цель нашей политики», - заявила глава ЦБ в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

Руководитель Банка России напомнила, что в период пандемии коронавируса, когда инфляция была низкой, банки также давали кредиты со сниженной ставкой 8-9% годовых без «дорогостоящих программ».

Ранее Центробанк впервые с декабря прошлого года повысил ключевую ставку с 16 до 18% годовых из-за ускорения роста инфляции. По мнению вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, ближе к концу этого года ставку могут снизить на уровень 12-13% годовых.

#ипотека #Эльвира Набиуллина #Ключевая ставка #Центробанк
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