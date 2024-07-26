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Банк России повысил ключевую ставку до 18% годовых

Последний раз ключевая ставка менялась в декабре прошлого года.
Сергей Лебедев 2024-07-26 13:41:25
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Центральный банк Российской Федерации повысил ключевую ставку с 16% до 18% годовых. Соответствующее решение совет директоров регулятора принял сегодня.

В ЦБ РФ отметили, что инфляция в России ускорилась. Сейчас она существенно выше апрельского прогноза.

«Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее»‎, - отметили в регуляторе.

Напомним, последнее изменение ключевой ставки было в декабре прошлого года. Тогда ее увеличили с 15% до 16% годовых. С тех пор Банк России несколько раз принимал решение о сохранении уровня ключевой ставки.

#Банк России #ЦБ РФ #Ключевая ставка #регулятор #1/8
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