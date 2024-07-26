Банк России повысил ключевую ставку до 18% годовых

Центральный банк Российской Федерации повысил ключевую ставку с 16% до 18% годовых. Соответствующее решение совет директоров регулятора принял сегодня.

В ЦБ РФ отметили, что инфляция в России ускорилась. Сейчас она существенно выше апрельского прогноза.

«Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее»‎, - отметили в регуляторе.

Напомним, последнее изменение ключевой ставки было в декабре прошлого года. Тогда ее увеличили с 15% до 16% годовых. С тех пор Банк России несколько раз принимал решение о сохранении уровня ключевой ставки.