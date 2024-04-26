Финансовые эксперты назвали возможные сроки снижения ключевой ставки ЦБ

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота выразил мнение, что ключевая процентная ставка может снизиться во втором полугодии 2024 года. Об этом специалист рассказал в беседе со «Звездой».

Одна из причин, почему высокая процентная ставка вредит экономике, - снижение доступности кредитов. Прежде всего речь идет о кредитах для предприятий. Бархота объяснил, что если снижается доступность кредита, то снижаются инвестиционные программы, а компании выпускают меньше продукции, не расширяют производство и занятость, что сказывается на экономическом росте.

«В этом году экономический рост, по разным прогнозам, 2-2,5% максимум. И в этом смысле банки крупнейшие расценивают приоритет экономического роста над низкой инфляцией», - сказал эксперт.

Он отметил, что если в стране инфляция низкая, но при этом нет роста, нет потока доходов, то это «не доставляет удовольствия» и «прекрасного будущего». В этом смысле, как говорит Бархота, хочется обрести какой-то компромиссный вариант сбалансированного экономического роста и инфляции. При этом эксперт напомнил, то инфляция является номинальным показателем макроэкономическим, а ВВП - реальным.

Специалист отметил, что внутренний валовой продукт является первичным.

«Если, например, инфляция будет не 4%, а, например, 6%, но рост ВВП будет больше чем 2,5%, например 3,5-4%, то в этом случае возникает ситуация, когда это приоритетнее и лучше для экономики», - привел пример Бархота.

Он подытожил, что рано или поздно должен начаться цикл снижения ключевой ставки, поскольку долгий период высоких процентных ставок пагубен для экономики.

«Скорее всего, это август-сентябрь, может быть, в крайнем случае начало октября, когда ключевая ставка начнет снижаться. Это вполне реалистичный прогноз», - сказал Андрей Бархота.

Другой специалист, вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, также считает, что к смягчению денежно-кредитной политики Банк России может приступить во второй половине 2024 года.

Он рассказал, что достаточно жесткая денежно-кредитная политика Банка России вызвана необходимостью борьбы с инфляцией.

«По данным Росстата, последние полгода инфляция стоит примерно на одном и том же уровне», - сказал эксперт «Звезде».

Исходя из этого, в ближайшее время, два месяца, Банк России, скорее всего, не будет понижать ключевую ставку, считает специалист. По его словам, при этом прослеживаются предпосылки для возможной ее корректировки вверх.

«К смягчению денежно-кредитной политики Банк России может приступить во второй половине 2024 года. При хорошем стечении обстоятельств в экономике к концу 2024 года ставка может опуститься на уровень 12-13%», - заключил эксперт.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки. В Банке России отметили, что базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки во втором полугодии.