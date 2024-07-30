Врач Казанцев объяснил эффект препарата, найденного у чешского дипломата

Нейролептик лепонекс, который пытался провезти в Россию сотрудник чешского посольства, крайне опасен для человека, который принимает его без медицинского надзора. Об этом рассказал «Звезде» врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

По словам специалиста, препарат используется чаще всего для лечения шизофрении в условиях стационара, и его не выписывают для амбулаторного лечения, поскольку он имеет огромное количество побочных эффектов. При этом лепонекс не используется как наркотическое средство.

«Он действует на формулу крови, может вызвать агразоналцитоз, лейкоцитопению, тромбоцитопению. Вследствие чего снижается иммунитет, развивается инфекция, приводящая к возникновению иммунодефицитных состояний», - пояснил эксперт.

Он также добавил, что при употреблении лепонекса у человека также может быть состояние «ватной головы», а также быть выраженная заторможенность. То есть этот нейролептик влияет и на умственные способности человека.

«Как любой нейролептик, он может вызвать злокачественные нейролептические реакции, которые заканчиваются либо реанимацией, либо вообще летальным исходом», - предостерег Казанцев.

Ранее сообщалось, что у сотрудника чешского посольства при досмотре в аэропорту Внуково обнаружили нейролептики, которые он пытался провезти на территорию РФ. МИД России в связи с этим вызвал временного поверенного в делах Чехии и выразил ему решительный протест.