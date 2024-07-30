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Попытка чешского дипломата провезти в РФ нейролептики попала на видео

Сотрудник посольства Чехии был задержан после обнаружения в его багаже упаковок сильнодействующего препарата.
Алексей Курильченко 2024-07-30 12:49:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Камера видеонаблюдения в аэропорту Внуково запечатлела момент досмотра сотрудника чешского посольства Бартоломея Шармана. В чемодане дипломата были обнаружены 12 упаковок нейролептического препарата, которые он пытался провезти незаконно.

У дипломата при себе не было документов, которые разрешали бы ввоз препарата. Уточняется, что Шарман прибыл в Россию через Азербайджан. Он был задержан в аэропорту Внуково в феврале этого года после попытки пройти через зеленый коридор.

По данному факту 29 июля в Министерство иностранных дел был вызван временный поверенный в делах Чешской Республики в РФ Ян Ондржейка. Ему был выражен решительный протест из-за нарушения сотрудником российского законодательства.

Чешской стороне было предложено снять с задержанного сотрудника иммунитет от уголовного преследования либо выдворить его из России.

#дипломат #чехия #Задержание #Внуково
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