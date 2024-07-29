МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Чехии

Временный поверенный в делах Чешской Республики в РФ Ян Ондржейка вызван в Министерство иностранных дел России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ему выразили решительный протест из-за грубого нарушения членом административно-технического персонала Посольства Чехии в России законодательства. Уточняется, что он попытался осуществить контрабанду сильнодействующих веществ.

В дипведомстве уточнили, что чешской стороне было предложено отказаться от иммунитета от уголовной юрисдикции РФ в отношении этого сотрудника, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. Вторым вариантом названо выдворение из России.

Отмечается, что МИД действует в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.