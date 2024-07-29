Появились детали о попавшем в ДТП с поездом под Волгоградом водителе

Водитель грузового автомобиля КамАЗ, который столкнулся с пассажирским поездом Казань - Адлер в Волгоградской области, ранее был предпринимателем. Об этом сообщает RT.

По предварительной информации, за рулем грузовика был 43-летний Асламбек Усматов, проживающий в Котельниковском районе Волгоградской области.

До 2019 года у мужчины было открыто ИП. В большей степени он занимался перевозкой грузов на самосвалах. До этого он работал сторожем, водителем-экспедитором и механиком.

Издание также отметило, что Усматов пользуется услугами микрофинансовых организаций и находится в базе должников Федеральной службы судебных приставов.

Ранее стало известно о 140 пострадавших в результате схода поезда с рельсов под Волгоградом.