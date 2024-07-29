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Появились детали о попавшем в ДТП с поездом под Волгоградом водителе

По предварительной информации, за рулем был 43-летний Асламбек Усматов.
Мария Зайцева 2024-07-29 18:02:17
© Фото: РИА Новости

Водитель грузового автомобиля КамАЗ, который столкнулся с пассажирским поездом Казань - Адлер в Волгоградской области, ранее был предпринимателем. Об этом сообщает RT.

По предварительной информации, за рулем грузовика был 43-летний Асламбек Усматов, проживающий в Котельниковском районе Волгоградской области.

До 2019 года у мужчины было открыто ИП. В большей степени он занимался перевозкой грузов на самосвалах. До этого он работал сторожем, водителем-экспедитором и механиком.

Издание также отметило, что Усматов пользуется услугами микрофинансовых организаций и находится в базе должников Федеральной службы судебных приставов.

Ранее стало известно о 140 пострадавших в результате схода поезда с рельсов под Волгоградом.

#в стране и мире #КамАЗ #ДТП #водитель #подробности
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