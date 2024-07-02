Казахстанский оппозиционер Айдос Садыков умер в Киеве после покушения

Оппозиционный блогер из Казахстана Айдос Садыков умер в Киеве после совершенного на него покушения 18 июня. Об этом сообщила его супруга Наталья.

«Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от рук киллеров. Тринадцать дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось», - написала Наталья на своей странице в Facebook*.

По данным украинского издания «Страна», 18 июня неизвестный выстрелил в Садыкова в тот момент, когда он находился в машине с женой. Напавший скрылся с места преступления. Генпрокуратура Украины предъявила обвинения в покушении гражданам Казахстана Алтаю Жаканбаеву и Мейраму Каратаеву. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика готова оказать Украине содействие в расследовании этого преступления, в том числе по линии Интерпола. Впоследствии Жаканбаев был задержан в Казахстане.

Садыков публиковал видео на своем YouTube-канале - на него были подписаны 59 тысяч человек. Он критиковал власти Казахстана, в том числе и президента Токаева, а также поддерживал протесты в стране, вспыхнувшие в 2022 году.

В 2014 году блогер переехал в Киев. В 2023 году в Казахстане против него было возбуждено уголовное дело по факту разжигания социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни.

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