В Казахстане заявили о 230 погибших в результате январских беспорядков в республике

В результате беспорядков, которые произошли в Казахстане в начале года, погибло 230 человек, сообщил генеральный прокурор республики Берик Асылов.

«Всего по стране 230 погибших, среди них 19 военных и силовиков. Больше всего погибло в городе Алматы - их 139 человек», - цитирует Асылова ТАСС.

Генпрокурор также добавил, что на представителей силовых структур Казахстана приходится 80% от всех, получивших травмы период беспорядков - это примерно 3,5 тысячи человек.

Кроме того, по его словам, 20 человек погибли, случайно попав под перекрестный огонь, из них есть погибший от рук погромщиков, а также те, кто не подчинился требованиям военных на блокпостах.

Напомним, Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года.. Местные власти в связи с этим ввели режим ЧП по всей стране и начали контртеррористическую операцию. Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ, которая впоследствии направила в страну миротворческие силы. К 13 января миссия миротворцев в стране была полностью завершена, весь контингент вернулся в места дислокации к 19 января.

По словам Токаева, миротворческий контингент ОДКБ за время своего пребывания в Казахстане не произвел ни единого выстрела.