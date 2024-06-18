МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Киеве выстрелили в критиковавшего Токаева активиста из Казахстана

На родине мужчина объявлен в розыск по статье о разжигании розни.
Мария Зайцева 2024-06-18 17:09:03
© Фото: МВД Украины

В Шевченковском районе Киева неизвестный человек несколько раз выстрелил в активиста и оппозиционера из Казахстана Айдоса Садыкова. Об этом сообщают «Страна.ua» и «РБК Украина» со ссылкой на источники.

В момент покушения мужчина с женой подходили к своему автомобилю. «Страна» отмечает, что нападавший использовал глушитель. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, жена не пострадала.

Айдос Садыков является автором оппозиционного казахстанского Telegram-канала «Басе», а также ведет канал на YouTube. С 2014 года мужчина постоянно проживает в Киеве, последние несколько лет он негативно высказывался о властях Казахстана, включая президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Последнее видео оппозиционера вышло утром 18 июня, там он назвал Токаева «марионеткой в руках российского влияния». На родине мужчина объявлен в розыск по статье о разжигании розни.

#в стране и мире #Украина #Киев #покушение #Казахстан
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 