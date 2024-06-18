В Киеве выстрелили в критиковавшего Токаева активиста из Казахстана

В Шевченковском районе Киева неизвестный человек несколько раз выстрелил в активиста и оппозиционера из Казахстана Айдоса Садыкова. Об этом сообщают «Страна.ua» и «РБК Украина» со ссылкой на источники.

В момент покушения мужчина с женой подходили к своему автомобилю. «Страна» отмечает, что нападавший использовал глушитель. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, жена не пострадала.

Айдос Садыков является автором оппозиционного казахстанского Telegram-канала «Басе», а также ведет канал на YouTube. С 2014 года мужчина постоянно проживает в Киеве, последние несколько лет он негативно высказывался о властях Казахстана, включая президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Последнее видео оппозиционера вышло утром 18 июня, там он назвал Токаева «марионеткой в руках российского влияния». На родине мужчина объявлен в розыск по статье о разжигании розни.