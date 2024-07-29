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Израиль из тяжелой артиллерии обстрелял 15 населенных пунктов в Ливане

Юг и восток Ливана подверглись обстрелу израильской тяжелой артиллерии, после того, как «Хезболлу» обвинили в недавнем обстреле Голанских высот.
Марина Крижановская 2024-07-29 03:59:42
© Фото: © Ali Hashisho XinHua Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла ливанские населенные пункты на юге и востоке страны.

Уточняется, что под обстрелы попали 15 населенных пунктов. Удары наносились тяжелой артиллерией. Об этом сообщает RT со ссылкой на арабоязычное издание Al Manar.

«Израильская армия обстреляла из тяжелой артиллерии 15 населенных пунктов на востоке и юге Ливана после угроз в адрес ливанского движения "Хезболла", которое Израиль обвинил в недавнем обстреле Голанских высот», - уточнили арабские журналисты.

Инцидент с Голанскими высотами произошел в субботу, 27 июля. Тогда в населенном пункте Мадждаль-Шамс погибли 12 детей, еще около 40 человек получили ранения во время матча детских команд на футбольном стадионе после того, как там взорвалась ракета.

После ЦАХАЛ уточнял о произошедшем с территории Ливана обстреле северной части еврейского государства. Реагируя на произошедшее, премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что «Хезболла» за удар по Голанам заплатит «самую высокую цену, такую, какую она еще не платила».

Вечером 28 июля стало известно, что Военно-политический кабинет Израиля наделил полномочиями Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта принять решение о «способе и сроках» ответа на ракетный удар по Голанам.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #Обстрел #тяжелая артиллерия
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