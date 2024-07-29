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МИД Израиля ответил на выпад Эрдогана, напомнив ему о судьбе Хуссейна

Израильский высокопоставленный дипломат Исраэль Кац напомнил президенту Турции после его слов «о вхождении» в Израиль, как окончилась жизнь иракского лидера Саддама Хусейна.
Марина Крижановская 2024-07-29 03:19:08

В Израиле ответили на выпад президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сказавшего, что его страна может войти в еврейское государство. Глава израильского МИД Исраэль Кац сравнил Эрдогана с бывшим лидером Ирака Саддамом Хуссейном и напомнил о его судьбе.

«Эрдоган движется по пути Саддама Хуссейна, угрожая атаковать Израиль. Ему просто следует вспомнить, что там, в Ираке, произошло и чем все это кончилось», - цитирует RT слова израильского дипломата.

Турецкий лидер пригрозил Израилю, напомнив об участии его страны в таких конфликтах на Большом Ближнем Востоке, как ливийский и армяно-азербайджанский.

Также Эрдоган отметил военно-промышленный комплекс, обратив внимание на его большие достижения. Он добавил, что будь они еще больше, то израильской армии якобы не удалось бы напасть на Палестину.

В апреле этого года Эрдоган назвал Нетаньяху современным Гитлером. Поясняя, он отметил, что сравнение с лидером национал-социалистистической партии Германии вызвано геноцидом палестинцев, устроенным Нетаньяху в секторе Газа.

В 2003 год режим под руководством Саддама Хуссейна свергнула коалиция, возглавляемая США, вторгшись в Ирак. Самого же Хусейна схватили и казнил местный суд.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #Турция #Реджеп Тайип Эрдоган #Исраэль Кац #палестино-израильский конфликт #Саддам Хуссейн
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