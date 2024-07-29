МИД Израиля ответил на выпад Эрдогана, напомнив ему о судьбе Хуссейна

В Израиле ответили на выпад президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сказавшего, что его страна может войти в еврейское государство. Глава израильского МИД Исраэль Кац сравнил Эрдогана с бывшим лидером Ирака Саддамом Хуссейном и напомнил о его судьбе.

«Эрдоган движется по пути Саддама Хуссейна, угрожая атаковать Израиль. Ему просто следует вспомнить, что там, в Ираке, произошло и чем все это кончилось», - цитирует RT слова израильского дипломата.

Турецкий лидер пригрозил Израилю, напомнив об участии его страны в таких конфликтах на Большом Ближнем Востоке, как ливийский и армяно-азербайджанский.

Также Эрдоган отметил военно-промышленный комплекс, обратив внимание на его большие достижения. Он добавил, что будь они еще больше, то израильской армии якобы не удалось бы напасть на Палестину.

В апреле этого года Эрдоган назвал Нетаньяху современным Гитлером. Поясняя, он отметил, что сравнение с лидером национал-социалистистической партии Германии вызвано геноцидом палестинцев, устроенным Нетаньяху в секторе Газа.

В 2003 год режим под руководством Саддама Хуссейна свергнула коалиция, возглавляемая США, вторгшись в Ирак. Самого же Хусейна схватили и казнил местный суд.