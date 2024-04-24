Эрдоган назвал Нетаньяху современным Гитлером

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Гитлером нашего времени».

В эфире турецкого телевидения Эрдоган отметил, что сравнение с лидером национал-социалистистической партии Германии вызвано геноцидом палестинцев, устроенным Нетаньяху в секторе Газа.

Также Эрдоган заявил, что Нетаньяху и его сообщники не смогут избежать ответственности.

«Пусть все поймут, что Нетаньяху - это Гитлер нашего времени, и его сообщники не смогут избежать ответственности. Рано или поздно справедливость восторжествует если не в суде, то перед лицом истории», - цитирует его «360».

Президент Турции добавил, что не перестанет представлять в ООН доказательства преступлений Израиля в палестинском анклаве. Для этого, добавил Эрдоган, необходимо активно задействовать механизмы всемирной организации для противодействия этому.

Третьего апреля сообщалось, что сотни демонстрантов устроили митинг с факелами у резиденции Нетаньяху. Люди выражали недовольство политикой властей и требовали переизбрания правительства и немедленного принятия соглашения с ХАМАС по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа.

Тремя днями позднее после этого президент США Джо Байден поставил Нетаньяху ультиматум из-за операции в Газе. Он заявил, что Штаты прекратят помогать Израилю, если Тель-Авив не изменит политику в отношении операции в анклаве.

За время проведения наземной операции в секторе Газа погибли не менее 34 тысяч палестинцев, еще 76 тысяч человек ранены в результате израильских атак на сектор Газа.