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Эрдоган назвал Нетаньяху современным Гитлером

Президент Турции назвал израильского премьера Гитлером из-за геноцида палестинского населения в секторе Газа.
Марина Крижановская 2024-04-24 02:41:18
© Фото: Shady Alassar Keystone Press Agency Globallookpress

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Гитлером нашего времени».

В эфире турецкого телевидения Эрдоган отметил, что сравнение с лидером национал-социалистистической партии Германии вызвано геноцидом палестинцев, устроенным Нетаньяху в секторе Газа.

Также Эрдоган заявил, что Нетаньяху и его сообщники не смогут избежать ответственности.

«Пусть все поймут, что Нетаньяху - это Гитлер нашего времени, и его сообщники не смогут избежать ответственности. Рано или поздно справедливость восторжествует если не в суде, то перед лицом истории», - цитирует его «360».

Президент Турции добавил, что не перестанет представлять в ООН доказательства преступлений Израиля в палестинском анклаве. Для этого, добавил Эрдоган, необходимо активно задействовать механизмы всемирной организации для противодействия этому.

Третьего апреля сообщалось, что сотни демонстрантов устроили митинг с факелами у резиденции Нетаньяху. Люди выражали недовольство политикой властей и требовали переизбрания правительства и немедленного принятия соглашения с ХАМАС по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа.

Тремя днями позднее после этого президент США Джо Байден поставил Нетаньяху ультиматум из-за операции в Газе. Он заявил, что Штаты прекратят помогать Израилю, если Тель-Авив не изменит политику в отношении операции в анклаве.

За время проведения наземной операции в секторе Газа погибли не менее 34 тысяч палестинцев, еще 76 тысяч человек ранены в результате израильских атак на сектор Газа.

#в стране и мире #Реджеп Тайип Эрдоган #Биньямин Нетаньяху #Адольф Гитлер #сравнение
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