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Эрдоган заявил о готовности войти в Израиль, как в Ливию и Карабах

Турецкий президент вспомнил участие его страны в ливийском конфликте, а также в нагорно-карабахском, пригрозив, что список может пополниться и палестино-израильским.
Марина Крижановская 2024-07-29 01:20:02
© Фото: © Petrov Sergey news.ru Global Look Press

В Турции внимание общественности привлекли слова президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сказавшего, что его страна «может войти в Израиль». При этом он сравнил это возможное участие в палестино-израильском конфликте с внутриливийским и с армяно-азербайджанским. С таким заявлением Эрдоган выступил на заседании в штаб-квартире правящей партии в провинции Ризе. 

«Мы войдем в Израиль так же, как мы вошли в Ливию и Карабах. Мы должны быть сильными. Как мы вошли в Карабах, как мы вошли в Ливию, так поступим и с ними. Нет ничего, что мы не можем сделать», - цитирует его слова «360».

Турецкий лидер сделал акцент на местном военно-промышленном комплексе, обратив внимание на его большие достижения. При этом он добавил, что будь они еще больше, то якобы израильской армии не удалось бы напасть на Палестину.

В мае этого года президент Эрдоган призвал западные страны оказать давление на Израиль, а также объявил о политической смерти ООН и добавил, что ответственность за происходящее в секторе Газа лежит на Израиле и США.

#в стране и мире #Израиль #Турция #нагорный карабах #Реджеп Тайип Эрдоган #Ливийский конфликт #палестино-израильский конфликт #войти в Израиль
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