Эрдоган заявил о готовности войти в Израиль, как в Ливию и Карабах

В Турции внимание общественности привлекли слова президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сказавшего, что его страна «может войти в Израиль». При этом он сравнил это возможное участие в палестино-израильском конфликте с внутриливийским и с армяно-азербайджанским. С таким заявлением Эрдоган выступил на заседании в штаб-квартире правящей партии в провинции Ризе.

«Мы войдем в Израиль так же, как мы вошли в Ливию и Карабах. Мы должны быть сильными. Как мы вошли в Карабах, как мы вошли в Ливию, так поступим и с ними. Нет ничего, что мы не можем сделать», - цитирует его слова «360».

Турецкий лидер сделал акцент на местном военно-промышленном комплексе, обратив внимание на его большие достижения. При этом он добавил, что будь они еще больше, то якобы израильской армии не удалось бы напасть на Палестину.

В мае этого года президент Эрдоган призвал западные страны оказать давление на Израиль, а также объявил о политической смерти ООН и добавил, что ответственность за происходящее в секторе Газа лежит на Израиле и США.