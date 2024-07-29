Десять детей госпитализировали из-за схода поезда под Волгоградом

Количество пострадавших при сходе поезда под Волгоградом увеличилось до 52 человек. Десять детей находятся в Котельниковской ЦРБ, им оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщили в администрации Волгоградской области.

«В тяжёлом состоянии 3 человека: двое доставлены в 25-ю больницу Волгограда, один (машинист) - будет проходить лечение в ведомственном учреждении», - указано в сообщении.

В Котельниковской ЦРБ медицинскую помощь оказывают 21 пострадавшему, в числе которых дети. Также известно, что 28 человек наблюдаются амбулаторно.

Напомним, что поезд №491 сообщением Казань - Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области. Причиной опрокидывания семи вагонов стал грузовик, который выехал на переезд при запрещающем сигнале. В РЖД уточнили, что машинист применил экстренное торможение на скорости 65 километров в час. Пассажир поезда рассказал «Звезде», как проснулся от «сильного толчка».