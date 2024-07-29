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Десять детей госпитализировали из-за схода поезда под Волгоградом

В тяжелом состоянии после схода с рельсов поезда находятся два пассажира и машинист.
Услада Дубинина 2024-07-29 22:49:50
© Фото: РИА Новости

Количество пострадавших при сходе поезда под Волгоградом увеличилось до 52 человек. Десять детей находятся в Котельниковской ЦРБ, им оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщили в администрации Волгоградской области. 

«В тяжёлом состоянии 3 человека: двое доставлены в 25-ю больницу Волгограда, один (машинист) - будет проходить лечение в ведомственном учреждении», - указано в сообщении.

В Котельниковской ЦРБ медицинскую помощь оказывают 21 пострадавшему, в числе которых дети. Также известно, что 28 человек наблюдаются амбулаторно.

Напомним, что поезд №491 сообщением Казань - Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области. Причиной опрокидывания семи вагонов стал грузовик, который выехал на переезд при запрещающем сигнале. В РЖД уточнили, что машинист применил экстренное торможение на скорости 65 километров в час. Пассажир поезда рассказал «Звезде», как проснулся от «сильного толчка». 

#в стране и мире #поезд #дети #Волгоградская область #ржд #ДТП
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