Эксперт Радченко предсказала падение цен на жилье на 10-15% до конца года

Отмена льготной ипотеки на строящееся жилье со ставкой в 8% благоприятно отразится на стоимости недвижимости в России. Уже к концу года цены на квартиры в новостройках могут упасть на 10-15%. Об этом «Звезде» рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.



По ее словам, льготная ипотека была выгодна в кризисный период пандемии. Льготы же стимулировали людей покупать квартиры, обеспечивая приток финансов в строительный сектор. Сейчас программа несет негативный эффект, так как при ключевой ставке Центробанка в 16% деньги с продажи квартир не пополняют бюджет, но усиливают инфляцию и повышают стоимость квадратного метра.

«То, что было лекарством четыре года назад, сейчас имеет только побочный эффект, и очень негативный. У нас в два раза снизилась доступность жилья. То есть гражданин в 2019 году мог купить квартиру с метражом в два раза больше, чем на эти же деньги сейчас», - рассказала эксперт.

По мнению Радченко, к концу года стоимость жилья может снизиться на 10-15%.

«Застройщики конечно же будут противиться снижению цен. Сейчас "бумажное" жилье дороже на 30-40%, чем то, которое ты можешь сразу купить и жить. Думаю, не будет ничего страшного, если новостройки будут по такой же цене, что и вторичка», - подчеркнула Радченко.

Напомним, что с 1 июля в России прекратила свое действие льготная ипотека на строящееся жилье со ставкой 8%. Данную программу критиковали в Минфине и Центробанке из-за роста цен на недвижимость.