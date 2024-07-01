Россиянам рассказали об изменениях в законах с 1 июля

С 1 июля в России вступил в силу ряд законов, которые повлияют на жизнь граждан. Изменениям подвергнутся цены на различные услуги, также обновлен Уголовный кодекс. Об этом сообщает сайт Государственной думы.

В среднем по России платеж по ЖКХ увеличится на 9,8%. При этом для пенсионеров, ветеранов и инвалидов будет отменена банковская комиссия при оплате жилищно-коммунальных услуг.

С июля прекратит свое действие льготная ипотека под 8% на строящееся жилье. Данную программу критиковали в Минфине и Центробанке из-за роста цен на недвижимость. При этом семьи, желающие построить свой дом, могут взять ипотеку под 6% годовых.

В этом месяце будет упрощен порядок определения выплаты пенсионных накоплений. Тип получения - единовременная, срочная ежемесячная или пожизненная ежемесячная пенсия - будет определяться в зависимости от величины прожиточного минимума пенсионера по стране. Нововведения призваны увеличить число россиян, которые смогут получить пенсию единовременно. Также россиян будут информировать о величине пенсионных накоплений через портал «Госуслуги».

Увеличатся цены на крепкий алкоголь. Минимальная цена на полулитровую бутылку водки установлена на отметке в 299 рублей. Бутылка бренди будет стоить минимум 403 рубля, а коньяка - 556 рублей.

Усилена уголовная ответственность за нарушение требований антитеррористической защиты. Лицу, которое два и более раз в течение 180 дней нарушило требования, грозит тюремное заключение до семи лет.

Государственная пошлина за оформление биометрического паспорта увеличена до 6 000 рублей для взрослых и до 3 000 рублей для детей.

На портале «Госуслуги» стартовал эксперимент по возможности подтвердить учетную запись из-за границы. Он продлится до конца 2025 года.

В Белгородской, Курской и Брянской областях появится свободная экономическая зона. Аналогичный режим уже действует в новых регионах РФ. Вкладывающие средства в развитие данных регионов инвесторы получат льготы по налогу на прибыль, имущество и землю, по уплате страховых взносов.