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Минздрав: пятеро госпитализированы после крушения поезда под Волгоградом

В регионе создан оперативный штаб, ситуация находится на особом контроле главы Волгоградской области.
Алексей Курильченко 2024-07-29 14:11:19
© Фото: ponkratov34, Telegram

После схода с рельсов пассажирского поезда в Волгоградской области были госпитализированы пять человек, среди них один ребенок. Об этом сообщает помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«В настоящее время на месте происшествия в Волгоградской области работают бригады скорой помощи, медики оказывают помощь пострадавшим. По оперативным данным, пять пострадавших, в том числе один ребенок, эвакуированы в стационар Котельниковской ЦРБ, все они в стабильном состоянии», - заявил Кузнецов журналистам.

По факту произошедшего губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел экстренное совещание. По его словам, в поезде находились 813 человек. Ситуация находится на особом контроле, создан оперативный штаб.

Напомним, что авария произошла в 12.35 по московскому времени на перегоне Гремячая - Котельниково из-за грузовика, выехавшего на пути. С рельсов сошли шесть вагонов состава, еще три наклонились. На данный момент на месте аварии проводится эвакуация пострадавших. К упавшим вагонам следуют медики, два вертолета Ми-8 МЧС РФ готовятся к вылету.

#в стране и мире #Волгоградская область #пассажирский поезд #минздрав рф #сход с рельсов
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