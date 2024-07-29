Минздрав: пятеро госпитализированы после крушения поезда под Волгоградом

После схода с рельсов пассажирского поезда в Волгоградской области были госпитализированы пять человек, среди них один ребенок. Об этом сообщает помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«В настоящее время на месте происшествия в Волгоградской области работают бригады скорой помощи, медики оказывают помощь пострадавшим. По оперативным данным, пять пострадавших, в том числе один ребенок, эвакуированы в стационар Котельниковской ЦРБ, все они в стабильном состоянии», - заявил Кузнецов журналистам.

По факту произошедшего губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел экстренное совещание. По его словам, в поезде находились 813 человек. Ситуация находится на особом контроле, создан оперативный штаб.

Напомним, что авария произошла в 12.35 по московскому времени на перегоне Гремячая - Котельниково из-за грузовика, выехавшего на пути. С рельсов сошли шесть вагонов состава, еще три наклонились. На данный момент на месте аварии проводится эвакуация пострадавших. К упавшим вагонам следуют медики, два вертолета Ми-8 МЧС РФ готовятся к вылету.