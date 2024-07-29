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Два Ми-8 подготовили для эвакуации пострадавших при сходе поезда под Волгоградом

Еще 109 единиц техники задействованы в устранении последствий происшествия на железнодорожном мосту в области.
Глеб Владовский 2024-07-29 13:41:04
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

МЧС РФ подготовило два вертолета Ми-8 для эвакуации пострадавших с места аварии на железнодорожном мосту в Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что на месте происшествия работают 324 специалиста, задействованы 109 единиц техники.

«Предварительно, сошли с рельсов восемь вагонов. Пострадавших эвакуируют», - говорится в заявлении МЧС РФ.

Напомним, что в Волгоградской области следовавший из Казани в Адлер пассажирский поезд сошел с рельсов. По данным РЖД, ЧП произошло в результате столкновения с грузовым автомобилем. В результате происшествия пострадали около 100 человек. 

#в стране и мире #поезд #Волгоградская область #состав сошел с рельсов
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