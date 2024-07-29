Два Ми-8 подготовили для эвакуации пострадавших при сходе поезда под Волгоградом

МЧС РФ подготовило два вертолета Ми-8 для эвакуации пострадавших с места аварии на железнодорожном мосту в Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что на месте происшествия работают 324 специалиста, задействованы 109 единиц техники.

«Предварительно, сошли с рельсов восемь вагонов. Пострадавших эвакуируют», - говорится в заявлении МЧС РФ.

Напомним, что в Волгоградской области следовавший из Казани в Адлер пассажирский поезд сошел с рельсов. По данным РЖД, ЧП произошло в результате столкновения с грузовым автомобилем. В результате происшествия пострадали около 100 человек.