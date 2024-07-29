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Установлена причина схода с рельсов поезда под Волгоградом

По данным экстренных служб, пострадали более 20 человек.
Алексей Курильченко 2024-07-29 13:49:21
© Фото: ТРК «Звезда»

Пассажирский поезд Казань - Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области из-за выезда на пути грузового автомобиля и последовавшего за этим резкого торможения состава. Водитель автомобиля надеялся, что успеет проехать перед поездом. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Водитель грузового автомобиля КамАЗ выехал на пути, думая, что успеет проскочить. Водитель приближающегося поезда применил экстренное торможение, что привело к сходу вагонов и опрокидыванию части из них... На данный момент известно о более 20 пострадавших в результате столкновения грузовика и поезда», - отметил собеседник агентства.

На данный момент на месте аварии проводится эвакуация пострадавших. К упавшим вагонам следуют медики, два вертолета Ми-8 МЧС РФ готовятся к вылету. На месте работают три бригады скорой помощи.

Напомним, что авария произошла в 12.35 по московскому времени на перегоне Гремячая - Котельниково. С рельсов сошли шесть вагонов состава, еще три наклонились.

 

#в стране и мире #МЧС РФ #Волгоградская область #пассажирский поезд #сход с рельсов
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