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Эрдоган объявил о политической смерти ООН

Турецкий лидер добавил, что ответственность за происходящее в секторе Газа лежит на Израиле и США.
Ирина Егорова 2024-05-29 16:05:20
© Фото: Kremlin Poolvia Globallookpress.com, Global Look Press

Организация Объединенных Наций - мертвая духом организация, которая продемонстрировала свое бессилие в секторе Газа и не смогла спасти даже своих сотрудников. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«ООН, что толку от тебя, если ты не можешь остановить геноцид? Зачем нужны эти здания, если судьба мира находится в руках пяти стран?» - цитирует турецкого лидера «360».

Он осудил действия Израиля в палестинском анклаве и добавил, что ответственность за происходящее лежит на Израиле и США. По его словам, «нападения на Рафах перешли в более кровавую фазу»,

Ранее Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Гитлером нашего времени» и  «мясником сектора Газа», а атаки на палестинцев самым вероломным нападением в истории человечества.

#ООН #Эрдоган #Израиль #Турция #сектор Газа #палестина
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