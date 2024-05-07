Эрдоган призвал западные страны оказать давление на Израиль

Более 50-ти ударов нанесли израильские ВВС по Рафаху. По данным армейской пресс-службы уничтожены около 20-ти представителей ХАМАС. Ночью силы ЦАХАЛ начали наземное вторжение. В результате уже погибли как минимум 10 мирных жителей, заявил Минздрав Палестины. В ведомстве предупредили, что жертв будет еще больше.

Силы обороны Израиля зашли на восток Рафаха. Пропускной пункт между Газой и Египтом теперь под их контролем. Заблокировано движение пассажирского транспорта и приостановлена доставка гуманитарной помощи. Весь день и всю ночь за приграничную территорию шли бои, среди мирных снова есть погибшие.

Решение занять позиции на юге военный кабинет Израиля принял единогласно. Целью является оказание давление на ХАМАС, выиграть преимущество на поле боя и вести переговоры уже с позиции силы. Операция по захвату Рафаха началась ровно с того момента, как ХАМАС согласились на сделку. Переговоры шли в Каире при посредничестве Египта и Катара. Новость о даже маленькой перспективе остановить войну палестинцы приняли с большой радостью.

«Мы устали и нам надоело. Нас постоянно перемещали из одного региона в другой, нас унижали. Наше терпение иссякло в ожидании перемирия», - поделился один из мирных жителей.

В роли гарантов выполнения соглашения о перемирии выступят Египет, Катар, США и ООН. Появились детали предварительного документа, односторонне одобренного ХАМАС: 3 этапа, на каждый отведено по 42 дня.

На первом предполагается отказ от боевых действий, отвод израильской армии из густонаселенных центров, возвращение гражданских в свои дома, доставка гуманитарных грузов, постепенный обмен пленными. Первыми пойдут дети, старики и женщины. Второй этап: постоянное прекращение огня, далее равный по числу обмен пленных мужчин и вывод всех израильских войск. Третий этап — полное снятие блокады эксклава и восстановление сектора Газа, на это потребуется от трех до пяти лет. Генсек ООН Гутерриш призывал обе стороны начать совместную работу над построением мира.

«Я обратился к правительству Израиля и руководству ХАМАС с настоятельным призывом сделать все возможное для реализации соглашения, которое является жизненно важным. Это возможность, которую нельзя упустить», - заявил Гуттериш.

Администрация Байдена пока изучает детали соглашения и не торопится с его одобрением.

«Я откажусь от подробных комментариев. Мы обсудим все детали с нашими партнерами в регионе в ближайшие часы. Нашим главным приоритетом остается попытка достичь соглашения о прекращении огня, которое приведет к освобождению заложников, позволит увеличить объем гуманитарной помощи в Газе», - сообщил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Сторонники в исламском мире не видят каких-либо подводных камней в предварительной версии соглашения: «за» выступают Иран и Турция.

«Мы были рады заявлению ХАМАС о том, что они следуют нашей рекомендации и согласны на прекращение огня. Теперь такой же шаг должен сделать и Израиль. Я призываю все западные страны оказать давление на Израиль», - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Нетаньху Каирское соглашение пока не прокомментировал. Единственное, что сообщили в его канцелярии — намерение отправить в Египет израильскую делегацию для продолжения дипломатической работы. А пока боевые действия будут продолжаться.

«Мы очень серьезно относимся к каждому ответу и заявлению, и ищем все возможности для переговоров, в приоритете для нас — возвращение всех заложников. В то же время мы продолжаем наши операции в секторе Газа», - заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

Рафах вновь под контролем Израиля, как и полвека назад. Лишь в 2005 израильские войска покинули территорию, и работу КПП регулировала Египетская сторона.

Пока палестинцы празднуют новость о возможном прекращении огня, на другой стороне, в Тель Авиве и Иерусалиме начались протесты. Израильтяне, а среди демонстрантов семьи заложников, требуют от правительства немедленно принять условия сделки, вернуть пленных домой и закончить войну в Газе.