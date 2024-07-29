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112: около ста человек пострадали при сходе поезда под Волгоградом

Сошедший с рельсов из-за грузовика на переезде поезд ехал из Казани в Адлер.
Алексей Курильченко 2024-07-29 13:25:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области. Как сообщает Telegram-канал «112», в результате крушения пострадали около 100 человек.

По данным РЖД, крушение произошло из-за грузовика, выехавшего на переезд. С рельсов сошли шесть вагонов, еще три наклонились.

«Сегодня в 12.35 на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля КамАЗ выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер», - сообщает Telegram-канал РЖД.

На месте аварии работают экстренные службы. Точное число пострадавших уточняется. Движение поездов на участке приостановлено.

#Волгоградская область #авария #ржд #пассажирский поезд
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