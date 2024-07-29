112: около ста человек пострадали при сходе поезда под Волгоградом

Пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области. Как сообщает Telegram-канал «112», в результате крушения пострадали около 100 человек.

По данным РЖД, крушение произошло из-за грузовика, выехавшего на переезд. С рельсов сошли шесть вагонов, еще три наклонились.

«Сегодня в 12.35 на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля КамАЗ выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер», - сообщает Telegram-канал РЖД.

На месте аварии работают экстренные службы. Точное число пострадавших уточняется. Движение поездов на участке приостановлено.