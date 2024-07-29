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Расчет «Искандера» уничтожил пусковую установку MLRS у Новотроицкого

Также была уничтожена машина сопровождения и до 15 украинских боевиков.
2024-07-29 13:16:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении пусковой установки М270А1 MLRS расчетом ОТРК «Искандер-М». 

Уточняется, что пусковая установка американского производства была уничтожена на позиции у населенного пункта Новотроицкое. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что уничтожению подверглась не только эта универсальная пусковая установка, но и машина сопровождения, а также до 15 украинских боевиков. 

Ранее сообщалось, что расчеты «Искандера» уничтожали цеха по восстановлению бронетехники в Харькове, а также склад вооружения ВСУ в Краматорске

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Искандер-М #спецоперация #СВО #MLRS #Новотроицкое
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