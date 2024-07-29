Расчет «Искандера» уничтожил пусковую установку MLRS у Новотроицкого

Минобороны России сообщает об уничтожении пусковой установки М270А1 MLRS расчетом ОТРК «Искандер-М».

Уточняется, что пусковая установка американского производства была уничтожена на позиции у населенного пункта Новотроицкое.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что уничтожению подверглась не только эта универсальная пусковая установка, но и машина сопровождения, а также до 15 украинских боевиков.

Ранее сообщалось, что расчеты «Искандера» уничтожали цеха по восстановлению бронетехники в Харькове, а также склад вооружения ВСУ в Краматорске.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.