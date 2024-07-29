Расчет «Искандера» уничтожил пусковую установку MLRS у Новотроицкого

Минобороны России сообщает об уничтожении пусковой установки М270А1 MLRS расчетом ОТРК «Искандер-М».
Уточняется, что пусковая установка американского производства была уничтожена на позиции у населенного пункта Новотроицкое.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что уничтожению подверглась не только эта универсальная пусковая установка, но и машина сопровождения, а также до 15 украинских боевиков.
Ранее сообщалось, что расчеты «Искандера» уничтожали цеха по восстановлению бронетехники в Харькове, а также склад вооружения ВСУ в Краматорске.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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