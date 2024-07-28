Президент Владимир Путин подписал Указ о проведении Главного военно-морского парада в 2024 году. Полный текст документа опубликован на официальном сайте Кремля.

«В ознаменование славных побед Военно-Морского Флота, внесших значительных вклад в дело защиты Отечества, постановляю: провести 28 июля 2024 года, в день ВМФ, в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад», - говорится в указе.

Также президент постановил провести артиллерийский салют. Красочное действо начнется в 22 часа 30 минут. Подготовкой парада займется Министерство обороны. Правительству Санкт-Петербурга поручено оказать все необходимое содействие.

День ВМФ России сегодня будут отмечать не только в Петербурге, но и в акваториях главных баз Северного, Балтийского, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии разнородных сил и пункте базирования постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. К участию в торжествах привлекаются до 200 кораблей и судов различного класса, а также до 15 тысяч военнослужащих.