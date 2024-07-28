МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада

Завершаться торжества в честь Дня Военно-Морского Флота праздничным салютом.
Ян Брацкий 2024-07-28 00:30:10
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал Указ о проведении Главного военно-морского парада в 2024 году. Полный текст документа опубликован на официальном сайте Кремля.

«В ознаменование славных побед Военно-Морского Флота, внесших значительных вклад в дело защиты Отечества, постановляю: провести 28 июля 2024 года, в день ВМФ, в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад», - говорится в указе.

Также президент постановил провести артиллерийский салют. Красочное действо начнется в 22 часа 30 минут. Подготовкой парада займется Министерство обороны. Правительству Санкт-Петербурга поручено оказать все необходимое содействие.

День ВМФ России сегодня будут отмечать не только в Петербурге, но и в акваториях главных баз Северного, Балтийского, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии разнородных сил и пункте базирования постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. К участию в торжествах привлекаются до 200 кораблей и судов различного класса, а также до 15 тысяч военнослужащих.

#ВМФ России #Санкт-Петербург #Путин #Кремль #военно-морской парад
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 