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Неизвестные выложили в Сеть данные участников Олимпиады из Израиля

В общем доступе оказались результаты анализов крови израильских спортсменов и другая личная информация.
Ян Брацкий 2024-07-28 03:47:52
© Фото: Huang Zongzhi XinHua Global Look Press

В Сеть утекли персональные данные атлетов из Израиля, которые принимают участие в Олимпийских играх в Париже. Как сообщает Agence France-Press, данные были украдены и опубликованы в социальных сетях.

В общем доступе оказались анализы крови, идентификаторы и пароли к различным сервисам и другие данные спортсменов, в том числе, отслуживших в армии. Сейчас эксперты французского управления по борьбе с киберпреступностью работают над тем, чтобы удалить персональные данные спортсменов из общего доступа.

Напомним, церемония открытия летних Олимпийских игр 2024 года состоялась накануне. Впервые в истории ее перенесли со стадиона на улицу. Набережная Сены окрасилась пестрыми цветами, шоу показывали несмотря на проливной дождь.

Впрочем, не все оценили идеи организаторов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что открытие Олимпиады стало масштабным провалом. Она припомнила многочисленные скандалы и инциденты, предшествующие церемонии.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и вовсе отметил, что в странах коллективного Запада больше нет общей морали, которая основывается на библейских ценностях.

#Спорт #Олимпийские игры #Израиль #Париж #Хакеры
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