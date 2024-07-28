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Al Jadeed: израильская авиация атаковала форпост «Хезболлы» в Ливане

По данным телеканала, израильские истребители атаковали по огневым точкам и складам с боеприпасами.
Елизавета Кондрикова 2024-07-28 03:27:34
© Фото: Jamal Awad, XinHua Globallookpress

Израильская авиация атаковала форпост ливанской шиитской военизированной группировки «Хезболла» в городе Эль-Хиям на юге Ливана. Об этом сообщает телеканал Al Jadeed.

Истребители ВВС Израиля совершили два авианалета на базу, целью атаки стали огневые точки и склады с боеприпасами, пишет ТАСС.  

Авианалеты стали ответом на удар «Хезболлы» по поселку на Голанских высотах, жертвами которого стали 12 человек, в основном дети. Удар был нанесен вечером 27 июля, в МИД Израиля заявили о приближении к полномасштабной войны с боевиками движения.

Представители «Хезболлы» не взяли на себя ответственность за инцидент. По их словам, на футбольный стадион упала израильская противоракета.

#истребители #Израиль #Хезболла #ливан #авиация израиля
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