Al Jadeed: израильская авиация атаковала форпост «Хезболлы» в Ливане

Израильская авиация атаковала форпост ливанской шиитской военизированной группировки «Хезболла» в городе Эль-Хиям на юге Ливана. Об этом сообщает телеканал Al Jadeed.

Истребители ВВС Израиля совершили два авианалета на базу, целью атаки стали огневые точки и склады с боеприпасами, пишет ТАСС.

Авианалеты стали ответом на удар «Хезболлы» по поселку на Голанских высотах, жертвами которого стали 12 человек, в основном дети. Удар был нанесен вечером 27 июля, в МИД Израиля заявили о приближении к полномасштабной войны с боевиками движения.

Представители «Хезболлы» не взяли на себя ответственность за инцидент. По их словам, на футбольный стадион упала израильская противоракета.