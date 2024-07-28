В небе Сирии произошло опасное сближение БПЛА «коалиции» с Су-24 ВКС РФ

В воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики беспилотники MQ-9 Reaper так называемой международной коалиции дважды опасно сблизились с российскими самолетами Су-24, принадлежащими Военно-космическим силам РФ.

В центре по примирению враждующих сторон в Сирии уточнили, что самолеты выполняли плановый вылет, в то время как к нему начали подлетать иностранные БПЛА. Инцидент произошел утром 28 июля над провинцией Хомс. Об этом доложил заместитель начальника ЦПВС РФ в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк.

«С 08:57 до 09:00 и с 09:50 до 09:54 на высоте около 6 500 метров в районе населенного пункта Эс-Сухне провинции Хомс зафиксированы два инцидента, связанные с опасным сближением двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper "коалиции" с самолетами Су-24 ВКС России, совершавшими плановый полет в воздушном пространстве Сирии», - уточнил представитель ЦПВС.

Отмечается, что российская сторона предотвратила столкновение, показав высокий профессионализм. Но в это же время зафиксировано, что четыре американских истребителя F-15 и столько же штурмовиков А-10 «коалиции» нарушили сирийское воздушное пространство восемь раз в течение суток в районе Эт-Танф.

Сутками ранее такой же беспилотник MQ-9 Reaper западной «коалицииопасно сблизился в небе с истребителем Су-35 ВКС РФ. При этом 14 июля, такой же БПЛА опасно подлетел к российскому Су-35 в сирийском небе.