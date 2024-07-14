MQ-9 Reaper опасно сблизился с Су-35 ВКС России в сирийском небе

Беспилотник MQ-9 Reaper западной «коалиции» опасно сблизился с российским истребителем Су-34 в небе над сирийской провинцией Хомс. Об инциденте сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон, капитан первого ранга Олег Игнасюк.

Су-34 совершал плановый полет, когда дрон допустил опасное сближение с ним. Российский летчик проявил мастерство и высокий профессионализм, предотвратив столкновение, рассказал Игнасюк.

Помимо этого, в районе Эт-Танф за минувшие 24 часа зафиксировано сразу восемь нарушений правил использования воздушного пространства Сирии авиацией «коалиции».

Ранее коалиционный истребитель Typhoon опасно сблизился с Ан-30 ВКС России. Благодаря мастерству нашего летчика столкновения в небе удалось избежать.