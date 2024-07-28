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Беспилотник США пошел на опасное сближение с Су-35 ВКС РФ в Сирии

Столкновения удалось избежать благодаря высокому профессионализму российского летчика, который управлял истребителем.
Елизавета Кондрикова 2024-07-28 02:44:56
© Фото: Пресс-служба Минпромторга

Беспилотник MQ-9 Reaper западной «коалиции» с США во главе допустил в небе над Сирией опасное сближение с истребителем Су-35 ВКС России, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк.

По его словам, инцидент произошел над Палмирой в сирийской провинции Хомс, пишет радио Sputnik. Столкновения удалось избежать благодаря высокому мастерству российского летчика, который смог своевременно принять необходимые меры, рассказала Игнасюк.  

О случившемся замглавы ЦПВС сообщил в среду 27 июля в ходе брифинга.

Ранее подобное сближение произошло в середине июля во время планового полета российского истребителя Су-34. В тот день силы «коалиции» восемь раз нарушили правила использования воздушного пространства Сирии.

#су-35 #сирия #сша #MQ-9 Reaper #цпвс #опасное сближение
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