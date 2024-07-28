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В Санкт-Петербурге прогремел салют в честь дня ВМФ

Первый залп был дан в 22.30 с территории Петропавловской крепости.
Ирина Егорова 2024-07-28 22:50:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Яркий праздничный салют стал финальным аккордом Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Небо над городом военных моряков украсили разноцветные огни фейерверка под залпы артиллерийских орудий. Первый залп был дан в 22.30.

На кадрах видны красные, белые и  зеленые огни фейерверка, отражающиеся на поверхности Невы. С набережных и с борта прогулочных катеров за огненной феерией наблюдали десятки тысяч петербуржцев и туристов.

Напомним, что по традиции в последнее воскресенье июля Санкт-Петербург становится эпицентром торжеств в честь Дня ВМФ, праздник начался с Главного военно-морского парада на Неве с участием Верховного главнокомандующего ВС РФ президента РФ Владимира Путина. Во всей красе себя показали 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна, более 2,5 тысячи военнослужащих. В парадном строю находился, в частности, уникальный ледокол «Иван Папанин», который еще даже не принят в состав Северного флота.

В параде принимали участие также иностранные корабли -  эсминец с управляемым ракетным оружием «‎Цзяоцзо»‎ ВМС НОАК, фрегат «Табар» ВМС Индии и учебный корабль «Суммам» ВМС Алжира.

Впервые праздник отметили провели в 1939 году. В 2017 году была восстановлена традиция проведения Главного военно-морского парада.

#парад #Санкт-Петербург #День ВМФ #Салют #петропавловская крепость #Дворцовая площадь
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