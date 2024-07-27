Девять детей погибли при обстреле поселка на Голанских высотах

Девять человек погибли и около 30 получили ранения при ракетном обстреле поселка на Мадждаль-Шамс на Голанских высотах на севере Израиля, сообщает представитель офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в Telegram-канале. Большинство погибших и пострадавших - несовершеннолетние в возрасте от 7 до 13 лет.

Сообщается, что ракеты были выпущены со стороны Ливана - снаряды разорвались на местном стадионе.

Израиль возложил ответственность за инцидент на «Хезболлу» и пообещал жестокий ответ, а также ждет осуждающую реакцию международного сообщества. В организации шиитской милиции опровергают свою причастность к удару по Голанам, передает телеканал Al Jadeed.

Очевидцы происходящего сообщают в соцсетях, что раненых эвакуировали в больницу Рамбам, но реактивные снаряды продолжают падать, число жертв может увеличиться.

Накануне «Хезболла» открыла огонь по самолетам израильских ВВС, которые вторглись в воздушное пространство Ливана. После открытого огня истребители развернулись назад к границе.