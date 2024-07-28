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В Петербурге начался Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ

Парад принимает Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин.
Владимир Рубанов 2024-07-28 11:00:21
© Фото: kremlin.ru

Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ начался в Санкт-Петербурге. Указ о его проведении подписал накануне президент России Владимир Путин.

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин принимает парад. 

На Дворцовой площади вместе с российскими военными музыкантами выступят военно-духовые оркестры Вьетнама, Индии и Китая. Вечером там состоится большой концерт. В 22:30 прозвучит артиллерийский салют.

День ВМФ ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля. Впервые его провели в 1939 году. В 2017 году была восстановлена традиция проведения Главного военно-морского парада.

#Санкт-Петербург #День ВМФ #Владимир Путин #Александр Моисеев #Андрей Белоусов #главный военно-морской парад #День Военно-морского флота
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