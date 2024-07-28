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Трамп пообещал создать в США запас биткоина в случае победы на выборах

Кандидат в президенты также предупредил о росте влияния Китая в криптоиндустрии, отметив, что Пекин может стать мировым лидером в этой сфере.
Елизавета Кондрикова 2024-07-28 00:33:53
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency Globallookpress

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп пообещал создать стратегический национальный запас биткоина в случае своей победы на ноябрьских выборах. Об этом бывший глава государства заявил, выступая на ежегодной конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле.

«Сегодня днем я излагаю свой план, направленный на то, чтобы Соединенные Штаты стали крипто-столицей планеты. И биткоин-сверхдержавой мира», - сказал Трамп.

Он добавил, что возглавив Белый дом, сохранит 100% запасов биткоина, которым сейчас располагает правительство США. По его словам, это необходимо сделать, иначе Китай сможет стать мировым лидером криптоиндустрии, опередив Америку.

Напомним, выборы в США состоятся 5 ноября. Трамп был избран кандидатом от Республиканской партии, его наиболее вероятным соперником от демократов является вице-президент США Камала Харрис. Демократическая партия сделает свой выбор в ходе онлайн-голосования до 7 августа.

#сша #Дональд Трамп #биткоин #выборы в США #криптоиндустрия
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