Жители Парижа оказались в ловушке в день открытия Олимпиады

Церемония зажжения Олимпийского огня еще даже не началась, как Париж заискрило. В первый день Всемирной Олимпиады парализован столичный транспорт. Неизвестные устроили поджоги на магистралях национальной железной дороги. Линии повреждены, поезда отменены. Французские вокзалы переполнены - более 800 тысяч человек оказались в режиме длительного ожидания. Яркий пример - станция Монпарнас, один из крупнейших дорожных узлов.

«Целенаправленный и скоординированный акт саботажа поразил сеть Национальных железных дорог с четкой целью остановить движение скоростных поездов. Последствия огромны. Все наши спецслужбы, силы внутренней безопасности мобилизованы, чтобы выследить и наказать преступников. На Южной сети был запланирован еще один акт саботажа, но правонарушители были обнаружены благодаря работникам железной дороги. Они сбежали», - заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

Серьезные повреждения обнаружены на трех основных железнодорожных линиях, соединяющие Париж с западной, северной и восточной частями страны. Поджигали прямо у развилок, что привело к серьезным последствиям - сразу две ветки направления оказались заблокированы. Восстановительные работы уже начались, однако перебои с движением поездов могут сохраниться в течение всех выходных.

«Все эти семьи - они не смогут сегодня уехать. Скорее всего проблемы будут сказываться все выходные, на ремонт уйдет много времени. Нужно восстановить кабель за кабелем. Нужно брать в расчет отдаленность мест поджога от Парижа. Рабочие бригады компании были мобилизованы, как только поступила информация об инциденте в 4 часа утра», - заявил глава компании-перевозчика SNCF Жан-Пьер Фаранду.

Судя по проданным билетам, пятница должна была стать одним из самых оживленных дней на французских железных дорогах. Местные жители надеялись покинуть столицу на выходных. Желающих остаться на Олимпиаду среди парижан крайне мало, учитывая, что центр столицы выглядит в эти дни как большая тюрьма за счет бесконечных ограждений. Без специального QR-кода невозможно передвигаться. В итоге пассажиры оказались в ловушке.

«Нам практически не дают никакой информации. Поезда отменяют. Мы просто ждем. Надеемся хотя бы на возврат денег. Говорят, что некоторые поезда начнут ходить только 29 июля. Люди пытаются купить другие билеты, на позднее время. Но они стоят намного дороже», - говорит одна из них.

Другой француз говорит, что купил билеты в Париж, чтобы повидаться с семьей, а мать предупреждала его, что 26 июля могут возникнуть проблемы. Но он не поверил.

Париж разделен на две части: у одних есть QR-код, у других нет. Но даже если вы его получили, то приготовьтесь к контролю. Нужно носить с собой квитанцию за газ, за свет или контракт на квартиру.

«Я получила QR-код очень поздно. Делаешь запрос - система не срабатывает. Мне удалось получить код и я прошла проверку, но знайте: даже если у вас есть QR-код вам нужно подтвердить свой фактический адрес проживания», - говорит местная жительница.

Провалилась так называемая «операция по ликвидации», она же социальная чистка, за которую отвечало правительство Франции. Чтобы скрыть от гостей столицы нищету, за полгода вывезли почти 15 тысяч мигрантов в провинциальные регионы. Но в итоге иностранцев встречает палаточный город, разбитый бездомными семьями прямо перед городской ратушей. Некоторые ночевали у муниципального здания. Мигранты протестуют и требует жилье.

А это уже 5-звездочный отель Парижа. Там сотрудники устроили забастовку. Роскошный отель - нищенские зарплаты: такие плакаты встречают делегацию МОК, заплатившую за размещение 22 млн евро. Правительство демонстрирует всему миру, что в столице все под контролем. Тем временем первый день Игр показал совершенно обратную сторону французской олимпийской медали.