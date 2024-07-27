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Огонь летних Олимпийских игр торжественно зажжен в Париже

Президент МОК Томас Бах и глава оргкомитета Игр-2024 Тони Эстанге объявили Олимпиаду открытой.
Ян Брацкий 2024-07-27 00:53:00
© Фото: Guillaume Ruchaud Keystone Press Agency Globallook Press

В Париже зажжен огонь летних Олимпийских игр. Стилизованный под воздушный шар он запылал в саду Тюильри, пишет The Guardian. Сразу после торжественной церемонии, знаменующей собой официальный старт соревнований, выступила певица Селин Дион.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Соревнования не обойдутся без россиян. Решением Международного олимпийского комитета они выступают в нейтральном статусе, без государственного гимна и флага. В случае завоевания наград, они не будут отображаться в медальной таблице.

Среди россиян на Играх выступят: семь теннисистов, три гребца, три велогонщика, по одному пловцу и прыгуну на батуте. Впервые в истории Игр церемонию открытия перенесли за пределы стадиона, основное действие развернулось на берегах реки Сена.

#Спорт #игры #Париж #МОК #олимпийский огонь
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