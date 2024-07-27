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Мурашко рассказал об итогах внедрения в РФ выездных медосмотров

Министр здравоохранения также призвал всех россиян, что еще не прошли диспансеризацию и не проверили свое здоровье, воспользоваться такой возможностью.
Елизавета Кондрикова 2024-07-27 04:39:28
© Фото: Belkin Alexey, news.ru Globallookpress

В 2024 году более 50 миллионов россиян прошли диспансеризацию в условиях начавшей работать в России системы выездных медосмотров на предприятиях, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«За первые шесть месяцев более 50 миллионов россиян уже прошли диспансеризацию. Это почти 49% от плана», - приводит РИА Новости слова главы Минздрава.

Министр также подчеркнул важность подобных профилактических мероприятий и призвал россиян, кто еще не прошел диспансеризацию, воспользоваться возможностью и проверить свое здоровье.

О введении в России обязательной диспансеризации работающих в 2024 году в декабре прошлого года объявила вице-премьер Татьяна Голикова, она также анонсировала включение исследования репродуктивной функции мужчин и женщин.  

Ранее Мурашко поделился со «Звездой» рекомендациями по сохранению крепкого здоровья, заявив, что его неотъемлемой частью является физическая активность, правильное питание и отказ от вредных привычек.

#Михаил Мурашко #минздрав рф #Сотрудники #диспансеризация #медосмотр
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