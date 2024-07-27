Мурашко рассказал об итогах внедрения в РФ выездных медосмотров

В 2024 году более 50 миллионов россиян прошли диспансеризацию в условиях начавшей работать в России системы выездных медосмотров на предприятиях, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«За первые шесть месяцев более 50 миллионов россиян уже прошли диспансеризацию. Это почти 49% от плана», - приводит РИА Новости слова главы Минздрава.

Министр также подчеркнул важность подобных профилактических мероприятий и призвал россиян, кто еще не прошел диспансеризацию, воспользоваться возможностью и проверить свое здоровье.

О введении в России обязательной диспансеризации работающих в 2024 году в декабре прошлого года объявила вице-премьер Татьяна Голикова, она также анонсировала включение исследования репродуктивной функции мужчин и женщин.

Ранее Мурашко поделился со «Звездой» рекомендациями по сохранению крепкого здоровья, заявив, что его неотъемлемой частью является физическая активность, правильное питание и отказ от вредных привычек.