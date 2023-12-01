Обязательную диспансеризацию работающих россиян введут в 2024 году

В будущем в программу будет включено исследование репродуктивной функции мужчин и женщин.

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Со следующего года все работающие россияне смогут пройти обязательное диспансерное наблюдение. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Для этого работодатели будут заключать договоры с медицинскими организациями или обходиться силами собственной медслужбы, сообщила она.

«Со следующего года вводим с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования диспансерное наблюдение за работающими», - заявила Голикова с трибуны конгресса «Национальное здравоохранение-2023».

В будущем, уточнила Голикова, в программу диспансеризации будет включено исследование репродуктивной функции женщин и мужчин.