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Обязательную диспансеризацию работающих россиян введут в 2024 году

Ян Брацкий
13:58 01.12.2023
В будущем в программу будет включено исследование репродуктивной функции мужчин и женщин.
© Видео: Минобороны России © Фото: Ingram Images, Global Look Press
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Со следующего года все работающие россияне смогут пройти обязательное диспансерное наблюдение. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Для этого работодатели будут заключать договоры с медицинскими организациями или обходиться силами собственной медслужбы, сообщила она.

«Со следующего года вводим с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования диспансерное наблюдение за работающими», - заявила Голикова с трибуны конгресса «Национальное здравоохранение-2023».

В будущем, уточнила Голикова, в программу диспансеризации будет включено исследование репродуктивной функции женщин и мужчин.

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