Мурашко перечислил главные принципы здорового образа жизни

Неотъемлемой частью сохранения здоровья является физическая активность, правильное питание и отказ от вредных привычек. Об этом в беседе со «Звездой» заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Кроме того, по его словам, нужно своевременно проходить медицинские осмотры.

«Это активность, питание, определенный режим, отказ от вредных привычек, своевременное прохождение медицинских осмотров»‎, - сказал министр, перечисляя рекомендации, которые озвучили на форуме «Здоровое общество»‎.

Также в ходе мероприятия Михаил Мурашко поделился способами, при помощи которых он держит себя в форме.

«Велосипед очень люблю. 15 километров могу проехать с утра. У этого вида спорта очень хороший потенциал - это кардионагрузка, визуальные образы и запахи окружающего мира, которые стимулируют мозг. Я пытаюсь придерживаться правильного питания. Мой телефон и определенные инструменты говорят и подсказывают мне, что можно улучшить для организма», - отметил глава Минздрава РФ.

Напомним, накануне министр заявил, что внутреннее ощущение возраста у россиян сместилось примерно на 10 лет. По его словам, те, кому сейчас 50 и 40 лет, чувствуют себя на 40 и 30 соответственно.