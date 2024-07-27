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МЧС утром начнет работы после прорыва дамбы в Челябинской области

Ранее в Карабашском округе ввели режим ЧС, началась эвакуация людей - по ходу движения воды находились около 200 человек из четырех сел.
Елизавета Кондрикова 2024-07-27 04:11:17
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Спасатели МЧС России утром 27 июля приступят к аварийно-спасательным работам после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области, уровень воды в поселке Киолим снижается. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в Telegram.

«С наступлением светлого времени суток сотрудники чрезвычайного ведомства приступят к проведению аварийно-восстановительных и других неотложных работ», - сказал заместитель начальника главного управления ведомства по Челябинской области Сергей Шатилов.

Всего в регионе задействованы более 170 специалистов и 60 единиц техники. По данным ведомства, все жители поселка были эвакуированы, на месте работают сотрудники МЧС.

Прорыв дамбы в регионе произошел вечером в пятницу 26 июля из-за обильных осадков, смыло около 100 метров плотины, после чего в Карабашском округе ввели режим ЧС. Жители поселка залезали на крыши, чтобы спастись от большой воды.

В Уральском гидрометцентре также предупредили о риске резкого подъема уровня воды в небольших реках в период с 27 по 29 июля из-за обильных осадков.

#Челябинская область #МЧС России #дамба #аварийные работы #прорыв дамбы #поселок киолим
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