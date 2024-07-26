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Двадцать человек эвакуировали после прорыва дамбы под Челябинском

Всего в зоне подтопления находится около 200 человек из четырех сел.
Ирина Егорова 2024-07-26 22:20:44
© Фото: Мы из Кыштыма, Вконтакте © Видео: Мы из Кыштыма, Вконтакте, ТРК "Звезда"

После размыва насыпного участка дамбы из-за обильных осадков в Челябинской области спасатели эвакуировали 20 человек. Они залезли на крыши, спасаясь от большой воды. Всего в зоне подтопления находится около 200 человек из четырех сел.

«Специалисты обходят дома. В городе Карабаш на базе двух школ развернуты пункты временного размещения», - уточнили в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось, что огромный поток воды к Киолимскому водохранилищу переполнил и прорвал дамбу, снеся 100 метров его насыпного участка. Инцидент произошел в Карабашском городском округе, там объявлен режим ЧС. 

#в стране и мире #прорыв #Челябинская область #эвакуация #режим ЧС #дамба #жители
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