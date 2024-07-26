Двадцать человек эвакуировали после прорыва дамбы под Челябинском

После размыва насыпного участка дамбы из-за обильных осадков в Челябинской области спасатели эвакуировали 20 человек. Они залезли на крыши, спасаясь от большой воды. Всего в зоне подтопления находится около 200 человек из четырех сел.

«Специалисты обходят дома. В городе Карабаш на базе двух школ развернуты пункты временного размещения», - уточнили в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось, что огромный поток воды к Киолимскому водохранилищу переполнил и прорвал дамбу, снеся 100 метров его насыпного участка. Инцидент произошел в Карабашском городском округе, там объявлен режим ЧС.