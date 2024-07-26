Жителей Челябинской области предупредили о резком подъеме уровня воды

Синоптики спрогнозировали резкие подъемы уровня воды в реках Челябинской области до понедельника 29 июля на фоне сильных осадков. Об этом сообщили в Уральском Гидрометцентре.

«27-29 июля в районах выпадения сильных дождей ожидаются резкие подъемы уровней воды в небольших реках, формирование локальных дождевых паводков, местами с выходом воды на пойму», - сказали агентству ТАСС в учреждении.

Жителей области предупредили о возможных подтоплениях, особенно неблагоприятная ситуация ожидается на реках бассейна Урала и Камы, на участках ниже прудов и водохранилищ.

Согласно прогнозу, в субботу 27 июля Свердловскую, Челябинскую и Курганную области местами накроют сильные дожди и ливни, гроза, град, возможно также усиление ветра при граде до 25 м/с.

Ранее в Карабашском округе Челябинской области ввели режим ЧС. Из-за обильных дождей под угрозой подтопления находятся около 200 жителей четырех населенных пунктов.